Europäisches Menschenrechtsgericht schaltet sich ein : Erster britischer Abschiebeflug nach Ruanda juristisch gestoppt

Es wird angenommen, dass diese Boeing 767 auf der britischen Basis MoD Boscombe Down Asylsuchende von Großbritannien nach Ruanda fliegen sollte. Foto: dpa/Andrew Matthews

London Nach Ruanda will Großbritannien Flüchtlinge abschieben, die unter anderem aus Syrien und Afghanistan stammen. Doch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stoppte den ersten der geplanten Flüge.

In letzter Minute ist ein geplanter britischer Abschiebeflug nach Ruanda vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt worden. Es bestehe „ein echtes Risiko von irreversiblem Schaden“ für die betroffenen Asylsuchenden, befand das Gericht. Am Dienstagabend hätte der erste britische Abschiebeflug nach Ruanda abheben sollen - unabhängig von der Zahl der Menschen an Bord, wie Außenministerin Liz Truss zuvor betonte. Anwälte versuchten indes, für die dafür vorgesehenen Migranten und Flüchtlinge Fall für Fall Berufung gegen die Abschiebeentscheidungen einzulegen oder einstweilige Verfügungen zu erwirken.