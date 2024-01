Rennen der US-Republikaner Ron DeSantis wirft hin und unterstützt Donald Trump

Nach seinem zweiten Platz bei den Vorwahlen im Bundesstaat Iowa in der vergangenen Woche sehe er für sich „keinen klaren Weg zum Sieg“, sagte er am Sonntag in einer im Onlinedienst X, ehemals Twitter, veröffentlichten Videobotschaft. Daher beende er seinen Wahlkampf. DeSantis kündigte an, er werde von nun an die Kandidatur von Ex-Präsident Donald Trump unterstützen.