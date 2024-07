Observatorium und Kloster bedroht Großbrand in Roms Zentrum - TV-Sender Rai evakuiert

Rom · In den Sommermonaten stehen Teile Roms regelmäßig in Flammen. Meistens brennt es in Außenbezirken, häufig ist Brandstiftung die Ursache. Am Mittwoch aber bedroht ein Großfeuer das Zentrum und eine deutsche Einrichtung.

31.07.2024 , 18:36 Uhr

Ein Löschhubschrauber versucht das Feuer in der Nähe des Gerichtsgebäudes in der Gegend von Monte Mario zu löschen. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Ein Großbrand im römischen Zentrum hält Anwohner und Rettungskräfte in Atem. Am Mittwochnachmittag wurden die Flammen am Monte Mario, einem begrünten Hügel im Nordwesten der Stadt, gemeldet. Seitdem breitet sich das Feuer, auch bedingt durch einen starken Wind, weiter aus. Rettungskräfte bekämpfen die Flammen auch mit einem Hubschrauber, der Löschwasser aus dem Tiber holt. Umliegende Straßen mussten wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung gesperrt werden, was für erhebliche Verkehrsprobleme sorgte. Mehrere geparkte Autos in den nahe gelegenen Vierteln gerieten in Brand. Auf Bildern und Videos der Feuerwehr war zu sehen, wie eine dichte Rauchsäule in den Himmel stieg, die noch aus weiter Ferne deutlich zu sehen war. Die Behörden riefen dazu auf, wegen des Rauchs Fenster zu schließen. Nach Angaben der Feuerwehr sind derzeit zehn Teams mit den Löscharbeiten beschäftigt. Außerdem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Die Löscharbeiten waren laut Feuerwehr wegen der plötzlichen Änderung der Windrichtung kompliziert. Die Situation ist demnach rund um den Piazzale Clodio unweit des Viertels Prati zwar unter Kontrolle, dennoch seien einige Wohnhäuser vorsorglich geräumt worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Wohnhäuser und Studios des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RAI wurden geräumt, zahlreiche Straßen für den Verkehr gesperrt. Die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar, Explosionen geparkter Autos sowie von Gasflaschen waren hörbar. Bereits in der Nacht zuvor war in der Gegend ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht werden konnte. Der Monte Mario befindet sich gut 2,5 Kilometer entfernt vom Vatikan, in direkter Nähe zum Olympiastadion. Unterhalb des Hügels befinden sich Wohn- und Geschäftsviertel, auch ein Justizzentrum der Stadt ist dort. Auf dem Hügel mit Panoramablick über die Ewige Stadt ist auch das astronomische Observatorium Roms, das ebenfalls geräumt wurde. Ebenfalls in direkter Nähe sind ein bedeutendes Kloster und das Gästehaus des Erzbistums München und Freising. Eine Ursache des Brandes war bis zum Abend nicht bekannt.

(felt/kna/dpa)