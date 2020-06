Konsequenz aus Corona-Pandemie : Regierungschef Conte verspricht "Neuerfindung" Italiens

Giuseppe Conte nach einem Treffen mit Krankenschwestern in Rom. Foto: AP/Riccardo De Luca

Rom Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat als Konsequenz aus der Corona-Krise tiefgreifende Reformen angekündigt. "Wir haben erkannt, dass wir das Land neu erfinden müssen, um es zu reformieren.“

Das sagte Conte zum Abschluss einer mehrtägigen Sonderkonferenz zu den Folgen der Corona-Pandemie am Sonntagabend. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warb bei einem Besuch in Rom für einen "kraftvollen wirtschaftlichen und sozialen Neustart" in ganz Europa.