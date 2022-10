Wodka und „süßer Brief“ : Berlusconi brüstet sich mit Geschenken Putins

Rom Das Büro des italienischen Ex-Ministerpräsidenten versucht, den Eindruck zu entkräften, der durch die Äußerungen entsteht. Der 86-Jährige spricht in der Aufnahme von 20 Flaschen Wodka aus Moskau und einem „süßen“ Brief vom Kreml-Chef.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat sich in einer Tonaufnahme mit der Wiederbelebung seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gebrüstet. Einem Bericht der Nachrichtenagentur LaPresse zufolge sprach Berlusconi gegenüber Abgeordneten seiner Mitte-rechts-Partei Forza Italia bei einem Treffen in dieser Woche davon, er habe vom Kreml-Chef Wodka und einen Brief zum Geburtstag bekommen - und sich revanchiert. Das Büro Berlusconis versuchte, die Vorwürfe zu entkräften.

Er habe sich wieder mit „Präsident Putin“ verbunden, ist Berlusconi auf der Tonaufnahme zu hören, die bei dem Treffen angefertigt wurde. „Er hat mir 20 Flaschen Wodka und einen wirklich süßen Brief geschickt. Ich habe mit 20 Flaschen Lambrusco und einem ähnlich süßen Brief geantwortet.“ Anlass war Berlusconis 86. Geburtstag am 29. September, wie LaPresse berichtete. Vier Tage zuvor hatten die Rechten in Italien die Parlamentswahlen gewonnen.