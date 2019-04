Rod Rosenstein geht am 11. Mai : Stellvertretender US-Justizminister gibt sein Amt auf

Washington Der stellvertretende US-Justizminister Rod Rosenstein scheidet wie erwartet aus dem Amt. Rosenstein hatte die Oberaufsicht über die Russland-Untersuchung gegen US-Präsident Trump. Der hat schon einen Nachfolger bestimmt.

Rosenstein informierte Präsident Donald Trump am Montag darüber, dass er am 11. Mai aus dem Amt ausscheiden wird, und bedankte sich bei dem Präsidenten.

In seinem Brief schrieb Rosenstein an Trump: „Ich bin Ihnen dankbar für die Gelegenheit, das Amt auszuüben, für die Höflichkeit und den Humor, den Sie in unseren persönlichen Gesprächen gezeigt haben, und für die Ziele, die Sie in ihrer Antrittsrede gesetzt haben: Patriotismus, Eintracht, Sicherheit, Bildung und Wohlstand“.