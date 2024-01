Nahost-Reise des Vizekanzlers Robert Habeck in Israel – ein Solidaritätsbesuch in einem Moment extremer Spannung

Habeck will sich den Beginn des Gaza-Krieges noch einmal in Erinnerung rufen. Er besucht die vom Krieg gezeichnete Stadt Sderot am frühen Donnerstagmorgen, noch bevor er sich mit verschiedenen israelischen Ministern, Vertretern der Zivilgesellschaft, Familienangehörigen von Entführten trifft. Die Wahrnehmung verändere sich vor Ort, „wenn man weiß, dass hier die Leichen lagen oder hier die Raketen einschlugen oder hier die Kämpfe nicht weit entfernt stattgefunden haben“, sagt Habeck. Er will ein Gespür bekommen für die Situation der Betroffenen, ihr Leid in der Rückschau nachempfinden – so beschreibt er es selbst. Der Besuch in Sderot sei wichtig, um ein Verständnis für die politischen Gespräche zu bekommen.