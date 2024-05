Von der Kellnerin zur Milliardärin Kennedys Vizepräsidentschaftskandidatin hat keine Erfahrung in der Politik

Shanahan sagt, ihre einzigartige „Lebenserfahrung“ qualifiziere sie für das Amt. Und Selbstbewusstsein, an dem es der zierlichen Frau nicht mangelt. „Ich werde die jüngste Vizepräsidentin in der Geschichte Amerikas sein“, sagt sie bei ihrer Nominierung Ende März in Oakland. Nicht ganz. John C. Breckenridge war 36 Jahre alt, als ihn James Buchanan 1856 zu seinem Vizepräsidenten machte.