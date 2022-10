Rishi Sunak : Im zweiten Anlauf britischer Premierminister

London Er wird der jüngste britische Premier seit mehr als 200 Jahren und der erste Hindu im Amt: Auf Rishi Sunak ruhen die Hoffnungen seiner Konservativen Partei. Zunächst klappte es nicht mit dem Premierministeramt, doch jetzt ziehen seine Kritiker den Kürzeren.

Der neue Premierminister wurde 1980 in Southampton im Süden von England geboren. Seine Eltern sind indischer Abstammung und kamen im Osten von Afrika zur Welt. Sunak gehörte zu einer Familie der Mittelschicht, sein Vater war Allgemeinarzt und seine Mutter Apothekerin. Von seinen Eltern habe er die Einstellung übernommen, hart zu arbeiten, sagt Sunak. Mit ihren Ersparnissen hätten sie ihn auf das Winchester College geschickt, eines der teuersten Internate in Großbritannien. Anschließend studierte Sunak in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft und legte einen Masterabschluss an der renommierten Stanford University in den USA ab.