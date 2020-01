Impeachment-Verfahren : Ringen um die Kronzeugen gegen Trump

Die Clerk des Repräsentantenhauses, Cheryl Johnson, die die Akten des Hauses führt, und der Sergeant at Arms Paul Irving, zuständig für die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung, führten die Prozession an, die am Mittwoch die Impeachment-Anklage dem Senat überbrachte. Foto: imago images/UPI Photo/KEVIN DIETSCH via www.imago-images.de