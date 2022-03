Rinat Achmetow : Reichster Mann der Ukraine stellt Putin an den Pranger

Reichster Mann der Ukraine stellt Putin an den Pranger

Der ukrainische Oligarch Rinat Achmetow (Mitte) mit dem Geschäftsmann Vadim Nowinsky Mitte Februar in Mariupol. (Archivfoto) Foto: AFP/HANDOUT

Kiew Rinat Achmetow gilt eigentlich als russenfreundlich. Nun warf der ukrainische Milliardär Russland „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ in der Ukraine vor. Auch Putin persönlich bekam sein Fett weg.

Der reichste Mann der Ukraine, Rinat Achmetow, hat den russischen Streitkräften vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zu begehen. Was gerade geschehe, "kann weder erklärt noch rechtfertigt werden", sagte Achmetow am Donnerstag dem Magazin "Forbes". Der Großindustrielle und Besitzer des Fußballvereins Schachtar Donezk gilt eigentlich als russlandfreundlich.