Großer Gefangenenaustausch In Belarus inhaftierter Deutscher Rico K. kommt frei

Das türkische Präsidialamt hat einen groß angelegten Gefangenenaustausch zwischen Russland und westlichen Ländern, darunter die USA und Deutschland, bestätigt. Der türkische Geheimdienst MIT habe den Austausch von insgesamt 26 Häftlingen organisiert, unter ihnen der US-Journalist Evan Gershkovich und der frühere US-Soldat Paul Whelan, teilte das Präsidialamt in Ankara am Donnerstag mit. Zudem kommt der in Belarus verurteilte Deutsche Rico K. im Zuge des Gefangenenaustauschs frei. Am Dienstag hatte der belarussische Präsident Lukaschenko den wegen Terrorismus zum Tode verurteilten Deutschen in ungewöhnlicher Eile und unter großer Berichterstattung der staatlichen Medien begnadigt.