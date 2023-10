„Abwertender Beitrag“ eines Angeklagten Richter verbietet Trump verbale Angriffe auf Gerichtsbeschäftigte

Im New Yorker Betrugsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump und dessen zwei älteste Söhne hat der Richter dem Ex-Staatschef am Dienstag verbale Angriffe auf Beschäftige des Gerichts verboten. „Persönliche Angriffe auf Mitglieder meines Gerichtspersonals sind inakzeptabel“, sagte Richter Arthur Engoron am zweiten Tag des Verfahrens. Er gab eine Anordnung aus, nach der die Prozessbeteiligten sich nicht in den Onlinenetzwerken, per E-Mail oder in öffentlichen Äußerungen über die Gerichtsbeschäftigten äußern dürfen.