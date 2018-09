Richter Brett Kavanaugh wehrt sich gegen zweiten Vorwurf sexuellen Fehlverhaltens

Washington Eine zweite Frau wirft dem designierten Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh sexuelles Fehlverhalten vor, das in dessen Zeit an der Eliteuniversität Yale stattgefunden haben soll.

Gegen den Anwärter für einen Richterposten am Obersten Gerichtshof der USA sind neue Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens laut geworden. In einem Bericht des Magazins „The New Yorker“ wirft Deborah Ramirez dem Kandidat Brett Kavanaugh vor, sich in ihrer gemeinsamen Zeit an der Eliteuniversität Yale während einer Sauf-Party in einem Studentenwohnheim entblößt und seinen Penis in ihr Gesicht gedrückt zu haben. Ramirez war damals seine Kommilitonin.