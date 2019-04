Flüchtlinge in Italien : Der Fall Riace

Domenico Lucano 2017 bei der Verleihung des „Dresdner Friedenspreises“. Foto: dpa/Arno Burgi

Riace Domenico Lucano nahm in seinem kalabrischen Dorf Hunderte Flüchtlinge auf. Doch das System war intransparent, möglicherweise kriminell. Deshalb kommt der Bürgermeister vor Gericht. Ein politisch gewollter Prozess?

Die Geschichte war wunderschön, zu schön vielleicht. Sie handelte von einem süditalienischen Dorf, das dank afrikanischer Immigranten wieder aufblühte und zu einem Ort vorbildlicher Integration wurde. Der Ort heißt Riace, liegt in Kalabrien an der Spitze des italienischen Stiefels. Traditionsreiches, vom organisierten Verbrechen beherrschtes Niemandsland.

Domenico Lucano, der damalige Bürgermeister, erdachte ein System, das den verlassenen Ort wiederbelebte und Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Heimat waren, ein neues Zuhause gab. Seit einem halben Jahr beschäftigen sich aber auch die italienischen Gerichte mit dem Fall. Ab 11. Juni muss sich Lucano zusammen mit 26 anderen Angeklagten vor der italienischen Justiz verantworten.

Info Asylzahlen in Italien gehen deutlich zurück Insgesamt Im Jahr 2018 stellten 580.845 Menschen in den Staaten der Europäischen Union einen Erstantrag auf Asyl – das waren rund zehn Prozent weniger als im Jahr zuvor. Einzelne Staaten Der größte Anteil von ihnen, nämlich 161.885 oder gut ein Viertel, entfiel auf Deutschland. Es folgen Frankreich (110.485), Griechenland (64.975) und Spanien (52.730). Italien Auf Platz 5 der Liste folgt Italien mit 49.165 Asylerstanträgen – in den beiden Vorjahren waren es noch jeweils mehr als 120.000 Anträge gewesen.

Seit Oktober stand Lucano, den in Riace alle nur mit seinem Kurznamen „Mimmo“ rufen, bereits unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft warf dem Bürgermeister vor, über die Jahre hinweg ein illegales System der Integration aufgebaut zu haben. Von Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Betrug, Amtsmissbrauch, gar der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist die Rede.

In der Zwischenzeit wurde der Hausarrest in ein Aufenthaltsverbot umgewandelt, Lucano darf Riace also vorerst nicht mehr betreten. Die Anwälte des 60-Jährigen erhoben Einspruch, der Oberste Gerichtshof in Rom gab ihnen zunächst recht und setzte das Aufenthaltsverbot aus. Jetzt entschied ein Amtsgericht aber, dass der Strafprozess dennoch aufgenommen wird. Man kann davon ausgehen, dass der Prozess sich über Jahre hinziehen wird. Denn Riace ist nicht nur ein kleines Dorf mit 1600 Einwohnern, sondern der Ort, an dem zwei Weltanschauungen aufeinanderprallen.

Da ist zum einen Lucanos Versuch, aus dem weitgehend verlassenen Dorf einen lebendigen Ort der Solidarität zu machen. Seit 2008 nahm die Gemeinde bis zu 450 Asylbewerber auf. Die Flüchtlinge wurden in den verlassenen Häusern untergebracht und lernten Töpferhandwerk, das Arbeiten am Webstuhl, kehrten die Straßen, verkauften Souvenirs und lernten Italienisch. Eine Kooperative bekam für diese Zwecke vom italienischen Staat 35 Euro pro Tag und Flüchtling, über das Jahr gesehen also eine Millionensumme.

Wim Wenders drehte einen Film über Riace. Bürgermeister Lucano wurde gefeiert, mit internationalen Preisen überhäuft und zweimal wiedergewählt. Sein System hatte den kleinen kalabrischen Ort nicht nur international bekannt gemacht, sondern auch belebt und Arbeitsplätze geschaffen. Seit 2017 jedoch ermittelte die Staatsanwaltschaft, weil sie Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Bereits die damalige sozialdemokratische Regierung stoppte die Zahlungen.

Nicht nur liefen alle Fäden beim Bürgermeister zusammen. Ein Ermittlungsrichter bestätigte „weitreichende und schwere Unregelmäßigkeiten“ sowie eine „zumindest fragwürdige Verwaltung der zur Flüchtlingsaufnahme bestimmten Gelder“. Das galt offenbar auch für die Müllentsorgung in Riace. Eine Kooperative setzte dafür Asylbewerber ein, die mit Eseln in den steilen Gassen die Mülltonnen leerten. Lucano steht im Verdacht, diesen Auftrag ohne wirksame Ausschreibung vergeben zu haben. Der 60-Jährige soll zudem Scheinehen arrangiert haben, um Migranten eine Aufenthaltserlaubnis in Italien zu beschaffen. Deshalb ist auch seine äthiopische Lebensgefährtin mitangeklagt.

Außerdem müssen sich 25 städtische Angestellte und Mitglieder der Kooperativen vor Gericht verantworten. „Wenn die Gesetze blödsinnig sind, verstoße ich gegen sie“, so zitierten italienische Zeitungen Domenico Lucano aus abgehörten Gesprächen. Das war der Stoff für die Sichtweise derjenigen, die in Riace ein staatlich subventioniertes Gutmenschentum erkannten.