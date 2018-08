Rettungsschiff mit 87 Flüchtlingen an Bord steuert Spanien an

Ein Migrant ruht sich am Hafen von Algeciras in Südspanien aus. Foto: AP/Marcos Moreno

Madrid An Bord des Schiffes sind vor allem Flüchtlinge aus dem Sudan, viele aus der Krisenprovinz Darfur. Da sie von mehreren Häfen abgewiesen wurden, drohen langsam die Vorräte auf dem Rettungsschiff auszugehen.

Ein seit Tagen auf dem Mittelmeer umherfahrendes Rettungsschiff mit dutzenden Bootsflüchtlingen an Bord steuert auf Spanien zu. Wie die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, sollen die Flüchtlinge im südspanischen Algeciras an Land gehen. Da der Hafen noch 590 Seemeilen entfernt sei, sei mit weiteren drei Tagen auf See zu rechnen. Die Lebensmittel an Bord würden langsam knapp, hieß es.