Restauratoren beweise ihr Können : Rettung für Venedigs Papierschätze

Venedig Nach dem verheerenden Hochwasser vom Herbst 2019 bewahrte eine Spezialfirma aus Bologna die Lagunenstadt vor dem Verlust unermesslichen Kulturguts. Gewaltige Mengen Dokumente konnten getrocknet werden.

(dpa) Mit der Corona-Pandemie ist in Italien eine andere Katastrophe, die das Land nur wenig früher ereilte, in Vergessenheit geraten: Im November 2019 überflutete das zweithöchste Hochwasser der modernen Geschichte Venedig. Im historische Zentrum der Lagunenstadt liefen Kirchengebäude, Villen, Bibliotheken voll – mit Salzwasser, das sogar hartem Marmor schwer zusetzte, ganz zu schweigen von Kulturgütern auf Papier. Der Schaden schien unermesslich.

Doch Rettung nahte prompt. Piero Livi, Vorstand der Firma Frati e Livi, war überzeugt, dass sich alles retten lässt, was der schlierigen Lagunenflut anheim gefallen ist – Bücher, Manuskripte, Noten und andere auf Papier gebrachte Schätze. „Nicht ein einziges Blatt der Venedig-Sachen ist verloren“, erzählt Livi. Gemeint sind die Unterlagen, die in Windeseile in die Zentrale seiner Firma in Bologna gebracht wurden. Keine 24 Stunden nach dem Hochwasser war Livis Team in Venedig, um das Material zu sichern. Zeit sei entscheidend, wenn es um durchweichtes Papier gehe, erklärt Livi. „Wenn ein Buch nass wird, fängt es innerhalb von 48 Stunden an zu schimmeln.“