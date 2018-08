Rettung für Flüchtlinge - Aquarius darf Malta anlaufen

Dicht an dicht sitzen die geretteten Flüchtlinge an Deck der „Aquarius“. Foto: AFP/GUGLIELMO MANGIAPANE

Valetta Die Odyssee hat ein Ende: Das seit Tagen auf See ausharrende Rettungsschiff "Aquarius" mit 141 Migranten an Bord darf auf Malta anlegen.

Zuvor hatte Katalonien angeboten, die am Freitag geretteten Migranten in den Häfen von Vilanova i la Geltrú, Palamós oder Sant Carles de la Ràpita an Land gehen zu lassen. „Das schrieb der katalanische Ministerpräsident Quim Torra am Dienstag auf Twitter.