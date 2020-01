Trotz wochenlanger Proteste : Frankreichs Regierung beschließt Gesetzesentwurf zur Rentenreform

Frauen tanzen im Rahmen einer Protestaktion auf einem Platz in Paris. Die französischen Gewerkschaften führten am Freitag im ganzen Land Last-Minute-Streiks und Proteste durch. Die Regierung beschloss den Gesetzesentwurf trotzdem. Foto: dpa/Michel Euler

Paris Frankreichs Bürger protestierten wochenlang gegen die geplante Rentenreform. Nun hat die Regierung den Gesetzesentwurf beschlossen.

Frankreichs Regierung hat nach wochenlangen Streiks und Protesten das Gesetz zur Reformierung des Rentensystems auf den Weg gebracht. Das derzeitige System sei für die heutige Berufswelt ungeeignet, sagte Gesundheits- und Sozialministerin Agnés Buzyn am Freitag nach der Regierungssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der Gesetzesentwurf schlage daher „die Schaffung eines universellen Rentensystems vor, das die derzeitigen 42 Systeme, deren zahlreiche Mängel bekannt sind, ersetzen soll“, so die Ministerin. Es gebe viele Franzosen, vor allem junge Menschen, die nicht an die Gerechtigkeit des aktuellen Systems glaubten.