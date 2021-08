Großbritannien : Rekordzahl an Migranten überquert Ärmelkanal

London Am Samstag erreichte die Zahl derer, die über die Meerenge nach Großbritannien gelangen wollen, einen neuen Rekord. 800 Menschen begaben sich an einem einzigen Tag auf die gefährliche Reise.

Die Zahl der Migranten, die in kleinen Booten an einem einzigen Tag über den Ärmelkanal gelangt ist, hat am Wochenende erneut einen Rekord erreicht. Mehr als 800 Menschen überquerten die gefährliche Meerenge am Samstag, wie das britische Innenministerium mitteilte.