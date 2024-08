Nach Rücktritt der Regierung Nobelpreisträger soll Bangladesch übergangsweise regieren

Nach dem Rücktritt der langjährigen und zunehmend autokratisch regierenden Ministerpräsidentin Sheikh Hasina steht Bangladesch vor ungewissen Zeiten. Die Macht in dem Land mit der zweitgrößten Textilindustrie der Welt liegt nach Angaben von Beobachtern derzeit bei der Armee. Das Parlament ist aufgelöst. Und die Demonstranten wünschen nach Angaben des Studentenführers Nahid Islam, dass Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus eine Übergangsregierung anführt. Diese soll so lange an der Macht bleiben soll, bis Neuwahlen angekündigt werden. Wann dies passiert, ist unklar. BBC Bangla zitierte eine Sprecherin von Yunus, der Nobelpreisträger sei bereit für diese Rolle.