Politik in Georgien Regierungspartei will pro-europäische Präsidentin absetzen

Um für den EU-Beitritt ihres Landes zu werben, war Surabischwili, deren Amt vor allem repräsentativ ist, in dieser Woche unter anderem nach Berlin und Brüssel gereist. Bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel bekräftigte dieser am Freitag die Unterstützung der EU für einen Beitritt Georgiens. Dies sei eine „historische Chance“, die nicht verpasst werden dürfe, hieß es in einer Erklärung. Zudem lobte Michel „das persönliche Engagement der georgischen Präsidentin“, die europäische Perspektive des Landes voranzutreiben.