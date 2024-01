Zwei Jahre Stillstand Regierungskrise in Nordirland könnte beendet werden

Belfast · Nach zwei Jahren ohne Regierung könnte es in Nordirland bald wieder eine geben – und das muss schnell gehen. In wenigen Tagen läuft eine Frist der Regierung in London aus.

30.01.2024 , 13:30 Uhr

Nach zwei Jahren politischer Krise könnte Nordirland wieder eine funktionierende Regierung bekommen. Das kündigt Jeffrey Donaldson, Vorsitzender der unionistischen Partei DUP an. Foto: dpa/Peter Morrison

Nordirland könnte nach fast zwei Jahren wieder eine Regierung bekommen. Der Vorsitzende der größten pro-britischen Partei Nordirlands, Jeffrey Donaldson, erklärte am Dienstag, den Boykott der Democratic Unionist Party (DUP) beenden zu wollen. Somit könnte innerhalb weniger Tage die Regierung zusammen mit den anderen wichtigen Parteien, darunter die irisch-nationalistische Sinn Fein, in Nordirland wieder zustande kommen. Worum es beim Nordirland-Protokoll geht Der Brexit-Fluch Worum es beim Nordirland-Protokoll geht Hintergrund für die Krise war der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, was Nordirland eine Sonderstellung einbrachte. Die DUP lehnte neue Handelsregeln nach dem Brexit ab. Sie hatte argumentiert, dass Londons Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union den Platz Nordirlands im Vereinigten Königreich untergräbt, weil es Kontrollen für einige Waren aus Großbritannien verlangt. Donaldson gab nun bekannt, dass seine Partei die mit London vereinbarten Vorschläge für die Anwendung der Handelsregeln nach dem Brexit doch unterstützt. Das Angebot Londons, Nordirlands Position im Vereinigten Königreich rechtlich zu festigen, und ein Finanzpaket in Höhe von 3,3 Milliarden Pfund (knapp 3,9 Milliarden Euro) schienen die DUP zu überzeugen. Donaldson sagte gegenüber BBC Radio Ulster, die Regierung könne innerhalb weniger Tage wiederhergestellt werden, „wenn die (britische) Regierung so schnell handelt, wie ich glaube, dass sie es kann“. Die Vereinbarung besteht nach seinen Worten aus zwei Teilen. Zum einen wird Nordirland eine feste Verankerung innerhalb des Vereinigten Königreichs zugesagt. Zum anderen soll das britische Binnenmarktgesetz geändert werden, um „die Fähigkeit der Region, mit dem Rest des Vereinigten Königreichs Handel zu treiben, zu schützen“. London hat seine Vorschläge unter Verschluss gehalten, um zu verhindern, dass sie von Gegnern des Post-Brexit-Handelsabkommens mit der EU unterlaufen werden. Donaldson zufolge könnte die britische Regierung bereits am Mittwoch ein Gesetz zur Untermauerung der Vereinbarung veröffentlichen. Die britische Regierung hatte den Politikern in Nordirland bis zum 8. Februar Zeit gegeben, um die vor knapp zwei Jahren zusammengebrochene Regierung wiederherzustellen. Andernfalls gebe es Neuwahlen.

(mj/Reuters/dpa)