Regierungskrise in Italien : Draghi will seine bisherige Regierung retten

Rom Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat angekündigt, seine bisherige Regierung vor dem Auseinanderbrechen retten zu wollen.

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat in seiner Rede im Senat die Fortsetzung seiner Arbeit als Regierungschef in Aussicht gestellt. Die spontane öffentliche Unterstützung für seine Regierung sei „beispiellos und unmöglich zu ignorieren“, sagte er, während er Appelle zur Rücknahme seines von Staatspräsident Sergio Mattarella abgelehnten Rücktrittsangebots abwog. Ausgelöst hatte die Regierungskrise die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung, die eine Vertrauensabstimmung im Senat über ein Gesetz für Abhilfe bei steigenden Energiekosten boykottiert hatte.

Draghi legte in seiner Rede Prioritäten fest, die das Parlament zu beachten habe, wenn es die Mehrheit wiederaufbaue, die die Regierung benötige, um effizient zu arbeiten. Er mahnte etwa die Umsetzung der Pandemie-Erholungsfonds der EU sowie juristische Reformen an. Er sagte, er sei persönlich berührt von den spontanen Appellen gewöhnlicher Italiener in den vergangenen Tagen, die ihn anflehten, im Amt zu bleiben. Insbesondere erwähnte er entsprechende Petitionen italienischer Bürgermeister und medizinischer Angestellter, der „Helden der Pandemie“.