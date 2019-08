Kostenpflichtiger Inhalt: Regierungskrise in Italien : „Grande Matteo“

Eine Maske zeigt das Gesicht Salvinis während einer Protestaktion gegen ihn in Barcelona. Foto: AFP/PAU BARRENA

Rom Italiens Innenminister Matteo Salvini strebt an die Macht und will die rechtspopulistische Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegeung deshalb so schnell wie möglich platzen lassen. Eine Neuwahl wird immer wahrscheinlicher.