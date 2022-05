Nach wochenlangem Protest : Regierungschef von Sri Lanka zurückgetreten

Colombo Der Ministerpräsident von Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ist zurückgetreten. Ein Pressesprecher bestätigte den Rücktritt nach wochenlangen Protesten, bei denen die Abdankung des Regierungschefs gefordert worden war.

Am Montag hatten Anhänger der Regierung in der Hauptstadt Colombo Demonstranten angegriffen. Die Regierung entsandte Soldaten, um die Auseinandersetzungen zu beenden. Anhänger von Ministerpräsident Rajapaksa hatten sich zuvor in dessen Büro versammelt und ihn aufgefordert, die Forderung der Demonstranten nach seinem Rücktritt zu ignorieren und im Amt zu bleiben.