Nach Misstrauensvotum : Löfven erneut zum schwedischen Ministerpräsidenten gewählt

Stockholm Schweden wird weiter von einer rot-grünen Minderheitsregierung geführt. Das Parlament, das Ministerpräsident Löfven erst vor einem halben Monat aus dem Amt gekegelt hatte, spricht dem Sozialdemokraten nun die nötige Unterstützung aus. Die Mehrheiten sind jedoch brüchig.

Der Sozialdemokrat Stefan Löfven wird in Schweden erneut Ministerpräsident. Neun Tage nach seinem Rücktritt in Folge eines Misstrauensvotums erhielt er am Mittwoch die nötige Unterstützung im Parlament. Dabei reichte dem 63-Jährigen, dass keine Mehrheit im Stockholmer Reichstag gegen ihn stimmte: 116 Abgeordnete votierten für ihn, 60 enthielten sich. 173 sprachen sich gegen ihn aus - 175 Nein-Stimmen im 349 Sitze großen Parlament wären jedoch notwendig gewesen, um Löfvens erneuten Weg ins Amt des Regierungschefs zu verhindern.