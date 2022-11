Keine Gnade von Italiens Regierung : Meloni greift hart gegen Migranten, illegale Parties und Mafiosi durch

Foto: AFP/ANDREAS SOLARO 22 Bilder Das ist die italienische Rechtspolitikerin Giorgia Meloni

Rom Giorgia Melonis neue Rechtsregierung ist bereit. Bereit Dinge zu verändern und härter durchzugreifen. Seit ihrem Amtsantritt vor etwa zwei Wochen sind neue Gesetze vorgestellt und radikalere Vorgehensweisen angekündigt worden. „Das schöne Leben ist vorbei“, sagt sie vor ihrer ersten Auslandsreise nach Brüssel.

Seit mehreren Tagen wartet das deutsche Rettungsschiff „Humanity 1“ im Mittelmeer auf ein Signal der Behörden, endlich in einem italienischen Hafen anlegen zu können. Die Besatzung hat 179 Migranten, darunter Minderjährige an Bord. Auch der norwegischen Ocean Viking mit 234 im Meer vor Libyen aufgelesenen Menschen verweigern Malta und Italien die Landung. Italiens neuer Innenminister Matteo Piantedosi bleibt hart. „Wir können keine Migranten aufnehmen, die von ausländischen Schiffen auf See aufgegriffen werden, die systematisch ohne vorherige Abstimmung mit den Behörden operieren“, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Corriere della Sera.

Italien fordert, dass die sogenannten Flaggenstaaten, in diesem Fall Deutschland und Norwegen, die Migranten aufnehmen. Solange es keine Lösung gibt, bleibt den Kapitänen der Schiffe keine Wahl. Sie kreuzen in internationalen Gewässern vor der Küste Siziliens. „Wir werden niemals von unserer Pflicht abweichen, Menschen auf See zu retten, aber wir glauben, dass es an der Zeit ist, dass die europäische Solidarität endlich konkret wird“, sagte der parteilose Piantedosi, der von der rechten Lega für den Posten als Innenminister nominiert worden war.

Die Regierung von Giorgia Meloni geht seit ihrem Amtsantritt vor knapp zwei Wochen nicht nur gegen die NGO's im Mittelmeer vor. Am Montag stellte Innenminister Piantedosi die ersten Gesetzesmaßnahmen vor, die nach Ansicht der Rechts-Koalition für mehr Recht und Ordnung in Italien sorgen sollen. Die Regierung verabschiedete ein Dekret, demzufolge das „Eindringen in Grundstücke oder Gebäude für Versammlungen, die die öffentliche Ordnung oder die öffentliche Gesundheit gefährden“ mit Haftstrafen zwischen drei bis sechs Jahren geahndet werden kann. Die Norm zielt auf sogenannte Rave-Partys, wie sie auch am vergangenen Wochenende in Italien stattfanden.

Bei Modena hatte die Polizei ein verlassenes Industrie-Gelände geräumt, auf dem rund 2000 Personen gefeiert hatten und konfiszierte die Musik-Anlagen. Das neue Gesetz sieht nicht nur drastische Strafen für die Veranstalter dieser Parties vor, sondern erlaubt den Ermittlern auch, Telefonate und Chats abzuhören. Das Dekret war bereits von Piantedosis Vorgängerin Luciana Lamorgese mit niedrigeren Strafandrohungen vorbereitet, aber nie verabschiedet worden. 2021 waren bei einer Rave-Party nahe Viterbo zwei Menschen gestorben.

Die Opposition kritisierte das Dekret, das innerhalb von 60 Tagen vom Parlament bestätigt werden muss, hart. Als „gruselige Polizeistaatsnorm“, beurteilte Giuseppe Conte, Vorsitzender der Fünf-Sterne-Bewegung das Gesetz. Die Menschenrechts-Organisation Amnesty International verwies auf die „Gefahr der willkürlichen Beschneidung des Rechtes auf friedlichen Protest“, das Gesetz könne auch in anderen Zusammenhängen angewendet werden. Auch der Vorsitzende der Mailänder Anwaltskammer, Vinicio Nardo, bezeichnete die Maßnahme als „sehr gefährlich“ für das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Wie es heißt, will sich die Koalitions-Partei Forza Italia für die Abschwächung des Strafmaßes auf vier Jahre einsetzen. Innenminister Piantedosi verteidigte das Vorgehen. „Ich weiß, was ich zu tun habe“, sagte er dem Corriere della Sera. „Die Gewährleistung der Sicherheit ist eine Priorität für die Koalition. Wir müssen an mehreren Fronten gleichzeitig handeln, indem wir die Polizeipräsenz in unseren Städten verstärken“, fügte er hinzu.

Die Regierung verschärfte zudem die Bedingungen für die Umwandlung lebenslanger Haftstrafen nach 26 Jahren in zeitlich begrenzte Haftstrafen, von denen vor allem Angehörige der Mafia in Italien betroffen sind. Dazu genügen künftig nicht mehr nur gutes Verhalten in der Haft, sondern die Verpflichtung zur Wiedergutmachung des entstandenen Schadens sowie die Garantie, dass keine Kontakte zur organisierten Kriminalität mehr bestehen.