Reformpaket in den USA : Schicksalsstunden eines Präsidenten

Joe Biden. Foto: dpa/Gemunu Amarasinghe

Washington Die eigene Partei zerstritten, die Umfragewerte im Keller. Kurz vor seiner Abreise zum G20-Gipfel nach Europa hat US-Präsident Biden einen möglichen Durchbruch im Streit um seine Billionen schweren Reformpläne verkündet. Ist das der langersehnte Befreiungsschlag?

Wie oft waren die Countdowns verstrichen, ohne dass die Rakete gezündet hatte, auf die Joe Biden seine Hoffnung setzt. Tage, Wochen, Monate hatten sich die Demokraten in einem kräftezehrenden innerparteilichen Streit verheddert. Jetzt steht Joe Biden im East-Wing des Weißen Hauses und wirbt für einen Kompromiss, für seine Reformpläne und direkt daran geknüpft das Schicksal seiner Präsidentschaft. "Nach Monaten harter und durchdachter Verhandlungen haben wir einen historischen wirtschaftlichen Rahmen“, so Biden. "Dieser Rahmen umfasst historische Investitionen in unsere Nation und in unser Volk.

"Es sind die letzten Stunden, bevor der amerikanische Präsident die Air Force One besteigen wird, um zum G20-Gipfel in Richtung Europa aufzubrechen. Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse. Am frühen Morgen machte in Washington die Meldung die Runde, dass der US-Präsident seine Europa-Reise um ein paar Stunden nach hinten verschiebt. Biden wolle überraschend im Kapitol die neuen Eckpunkte seiner Reformpläne verkünden, die er in den vergangenen Tagen und Nächten mit den zerstrittenen Flügeln seiner Partei ausgehandelt hat.

Der Präsident hofft, dass der ausgehandelte Kompromiss und seine Worte reichen werden, die Kritiker in den eigenen Reihen umzustimmen. Was für ein Licht hätte es auf die USA geworfen, wäre der mächtigste Mann der Welt mit einer zerstrittenen Regierungspartei im Nacken unverrichteter Dinge nach Rom gereist? Wie hätte Biden drei Tage später beim Klimagipfel in Glasgow anderen Nationen strengere Umweltauflagen abverlangen wollen, wo es ihm selbst nicht gelungen war, seine eigenen Klimaschutzpläne zuhause durchs Parlament zu bekommen?

Auf dem Tisch liegen zwei Billionen-Dollar-schwere Reformpakete, die Joe Biden seinen Wählern versprochen hatte und an denen sich der Präsident messen lassen möchte. Das Zeitfenster, Bidens Pläne zu verwirklichen, schließt sich mit jedem Tag ein Stückchen mehr. Nächstes Jahr sind in den USA Parlamentswahlen. Die Gefahr, dass die Demokraten dabei ihre Mehrheit verlieren, ist groß.

Beim ersten Paket handelt es sich um Investitionen in Amerikas Infrastruktur, darunter Geld für Straßen, Brücken und Schienen, Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr, den Breitband-Ausbau sowie den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Die Kosten, die all diese Vorhaben verschlingen, betragen mehr als eine Billion Dollar.

Der Plan fand nach ein paar Verhandlungsrunden schnell Zustimmung - und zwar sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern. Im August passierte die Gesetzesvorlage den Senat mit Stimmen aus beiden Lagern und wartet seitdem nur noch auf eine Abstimmung im Repräsentantenhaus. Im Grunde eine Formsache, gäbe es nicht den Streit um das zweite Reformpaket.

Dabei handelt es sich um die „Build Back Better“-Agenda des Präsidenten, welche vor allem den Klimaschutz forcieren und die Sozialleistungen im Land ausweiten sollte. Ursprünglich sah der Plan Zuschüsse für Krankenversicherung, Medikamente, Zahnversorgung aber auch für die Kinderbetreuung vor. So sollten Mütter und Väter zum ersten Mal in den USA Anspruch auf Elterngeld haben. Ein Recht auf kostenlose Kindergarten-Plätze sowie den Besuch eines Community-Colleges. Vieles davon ist im jetzt vorgelegten Kompromissvorschlag nicht mehr zu finden.

Ursprünglich sieben Billionen US-Dollar-schwer, war Präsident Biden schnell klar, dass sich für dieses Wunschprojekt keine Mehrheit finden lassen wird, weder bei den Republikanern („purer Sozialismus“), noch bei den Zentristen innerhalb der eigenen Partei („zu teuer“). Also wurde der ursprüngliche Katalog am Ende auf 1,85 Billionen Dollar zusammengestrichen.

Das Problem: Anders als beim Infrastruktur-Gesetz können die Demokraten beim Sozial-Gesetz auf keine Stimme von den Republikanern rechnen. Und da sie im Senat selbst nur über eine hauchdünne Mehrheit von nur einer Stimme verfügen, können sich die Demokraten keinen einzigen Abweichler, nicht einmal eine Stimmverweigerung aus ihrer eigenen Reihe leisten. Oder wie es Joe Biden formulierte: In einem 50:50 Senat sei „jeder Senator Präsident“.

Heikel für den Chef im Weißen Haus: Nicht nur, dass einzelne Senatoren sein zweites Reformpaket torpedieren könnten. Einige Abgeordnete hatten damit gedroht, das erste, bereits vereinbarte Gesetzespaket, im Repräsentantenhaus zu Fall zu bringen, sollte man ihren Forderungen beim Sozialpaket nicht nachkommen. Ein Scheitern beider Reformen wäre der größtmögliche Gau einer Regierung, die aktuell in beiden Kammern des Parlaments über eine eigene Mehrheit verfügt.

Die zurückliegenden Monate hatten innerhalb der Partei nur Verlierer hervorgebracht. Da wäre Nancy Pelosi. Die demokratische Sprecherin im US-Repräsentantenhauses ist als zähe Verhandlungsführerin bekannt. Ein „tough cookie“, wie man in Washington sagt. Aber: Die 81jährige gilt als zuverlässig und liefert Ergebnisse. Bis heute. Ein Scheitern der Reformen wäre kein schönes Ende einer ansonsten beeindruckenden Politikerinnen-Karriere.

Dann wären da Senator Joe Manchin aus West-Virginia und Senatorin Kyrsten Sinema aus Arizona. Beharrlich blockierten sie bis zuletzt eine höhere Besteuerung von Unternehmen und Milliardären. Der Druck auf die beiden Querköpfe innerhalb der Partei wuchs in den letzten Tagen stündlich. Die Gefahr, dass sie sich durch ihre Verweigerungshaltung innerhalb der eigenen Partei isoliert haben, ist groß.

Und dann ist da noch der Präsident selbst, dessen Popularitätswert in letzten Umfragen auf 37 Prozent eingebrochen ist, neben Donald Trump einem der schlechtesten Werte für einen US-Präsidenten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Für Biden geht es in diesen Stunden um alles. Sollte auch nur ein einziger Senator aus der Reihe tanzen, seine Zustimmung verweigern, ist Bidens Präsidentschaft beendet, bevor sie überhaupt so richtig begonnen hat.