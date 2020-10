Referendum in Chile : Klare Mehrheit für neue Verfassung

Referendum in Chile

Demonstranten in Santiago feiern, während sie auf das Wahlergebnis warten. Foto: AFP/MARTIN BERNETTI

Santiago Die Verfassung von Chile stammt aus der Zeit der Militärdiktatur. Bei der Abstimmung über ein neues Grundgesetz am Sonntag sprachen sich mehr als zwei Drittel der Chilenen für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung aus.

Nach Mitteilung fast aller Wahllokale stimmte eine Mehrheit von 78 Prozent der 7,4 Millionen ausgezählten Stimmen dafür, die aus der Zeit der Militärdiktatur stammende Verfassung zu ersetzen, wie die zuständige Wahlbehörde am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Nur 22 Prozent waren dagegen. Etwa 15 Millionen Chile nen konnten über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung abstimmen, die Wahlbeteiligung wurde zunächst nicht mitgeteilt.

In einer Rede erkannte der rechtskonservative Präsident Sebastián Piñera den Sieg derjenigen an, die eine neue Verfassung wollen, warnte aber gleichzeitig vor einem langen Prozess. „Es ist der Beginn eines langes Weges“, sagte Piñera, der gegen eine neue Verfassung war. Auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt Santiago de Chile und andernorts feierten Tausende Menschen das Ergebnis des Referendums.