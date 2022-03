Rede vor der Nationalversammlung : Selenskyj kritisiert französische Unternehmen scharf

Wolodymyr Selenskyj hält per Videoübertragung eine Rede vor den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung. Foto: dpa/Francois Mori

Paris Der ukrainische Präsident bezeichnet vor der französischen Nationalversammlung Renault, Auchan und Leroy Merlin als „Sponsoren der Kriegsmaschine Russlands“.

Selbst wer kein Ukrainisch sprach, verstand in der Rede von Wolodymyr Selenskyj vor der französischen Nationalversammlung drei Worte: Renault, Auchan, Leroy Merlin. Diese Unternehmen sind auch vier Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs noch in Russland aktiv. Und der ukrainische Präsident möchte, dass sie den russischen Markt verlassen. „Renault, Auchan, Leroy Merlin müssen aufhören, Sponsoren der Kriegsmaschine Russlands zu sein. Sie müssen aufhören, den Tod von Kindern und Frauen zu finanzieren“, forderte Selenskyj am Mittwoch in einer Videoansprache vor Abgeordnetenhaus und Senat.

Der französische Autobauer Renault hat drei Fabriken mit insgesamt 40.000 Angestellten in Russland, das für das angeschlagene Unternehmen der zweitwichtigste Markt nach Frankreich ist. Auch die Mulliez-Gruppe, zu der die Baumarktkette Leroy Merlin, die Auchan-Supermärkte und der Sportartikelhersteller Decathlon gehören, ist weiter in Russland präsent. Nachdem am Sonntag eine Leroy Merlin-Filiale bei einem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in Kiew getroffen wurde, forderten die Gewerkschaften, dass das Unternehmen sich aus Russland zurückziehen solle.

Selenskyj hatte bereits zu mehreren anderen Parlamenten gesprochen und dabei konkrete, auf das jeweilige Land zugeschnittene Sanktionen gegen Russland gefordert. Der Staatschef schlug auch stets einen Bogen zur Geschichte. In Frankreich erinnerte an die Schlacht von Verdun, die blutigste im Ersten Weltkrieg. Die ukrainische Stadt Mariupol, die seit Wochen von der russischen Armee belagert wird, gleiche den Ruinen von Verdun, sagte Selenskyj.

Ausführlich schilderte er in seiner zehnminütigen Ansprache das Schicksal von Mariupol, wo am 9. März ein Kinderkrankenhaus angegriffen worden war. „Die russischen Truppen haben den Terror auf den ukrainischen Boden gebracht.“ Nun erwarte Russland, dass Frankreich bei der Suche nach Frieden helfe, „um den Krieg gegen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu beenden.“ Er dankte Präsident Emmanuel Macron, mit dem er erst am Montag telefoniert hatte, für dessen Vermittlungsbemühungen. Macron habe echte Führungsstärke bewiesen.

Im Namen der EU-Ratspräsidentschaft, die Frankreich derzeit innehat, steht der Staatschef sowohl mit Selenskyj als auch mit Wladimir Putin im Dialog. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar telefonierte er achtmal mit dem russischen Präsidenten. Selenskyj habe Macron gebeten, den Kontakt zu halten, um so einen diplomatischen Kanal offen zu lassen, heißt es in Paris.

Durch seine Rolle als Krisenmanager hat Macron gut drei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den Umfragen um mehrere Prozentpunkte zugelegt. In einer Stichwahl würde er die Rechtspopulistin Marine Le Pen schlagen, die in den vergangenen Jahren durch große Nähe zu Putin aufgefallen war. 2017 hatte sie ihren Wahlkampf mit Geld einer russischen Bank finanziert und sich mit Putin fotografieren lassen. Der Wahlkampfzettel, der das Foto zeigte, wurde allerdings nach Beginn des Ukraine-Kriegs eingestampft.

Le Pen hatte zunächst andere Verpflichtungen angeführt, um sich Selenskyjs Rede in der Nationalversammlung nicht anzuhören. Erst nach Kritik änderte sie ihren Terminkalender. Sie habe „keine besondere Bewunderung“ für den 44-Jährigen, sagte sie am Montag in einem Interview. Sanktionen gegen Russland lehnt sie ab, da sie der französischen Bevölkerung schadeten.