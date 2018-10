Rechtspopulist Jair Bolsonaro gewinnt erste Runde der Wahl in Brasilien

Auf dem besten Weg zur Präsidentschaft: Jair Bolsonaro am 7. Oktober in Rio de Janeiro. Foto: AP/Leo Correa

Brasilia Nach einer Messerattacke vor einigen Wochen lag Jair Bolsonaro schwer verletzt im Krankenhaus, nun ist der Rechtspopulist auf dem besten Weg, Präsident von Brasilien zu werden.

Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien klar gewonnen. Der Ex-Militär erhielt knapp 49 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Sonntag nach der Auszählung von 60 Prozent der Wahlurnen mitteilte. An zweiter Stelle lag Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei mit etwa 26 Prozent der Stimmen.