Protest gegen Rassismus und Hass Gegendemos überraschen rechtsextreme Randalierer und Polizei

Am frühen Abend kamen aber vor allem Gegendemonstranten zusammen. In Birmingham hätten sich mehrere Hundert Menschen vor einem Beratungszentrum versammelt und etwa gegen Islamhass protestiert, meldete PA. Auf Plakaten in Liverpool habe etwa „Nans Against Nazis“ (Omas gegen Nazis) gestanden oder „When the poor blame the poor only the rich win“ („Wenn die Armen den Armen die Schuld geben, gewinnen nur die Reichen“).