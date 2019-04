Selbsterklärte Bürgerwehr in den USA : Rechtsextreme Miliz plante offenbar Attentate auf Obama und Clinton

Selbsterklärte Bürgerwehr in den USA

New Mexiko Der Kopf einer rechtsextremen bewaffneten US-Miliz soll schon vor Jahren Attentate auf die prominenten Demokraten Barack Obama, Hillary Clinton und den liberalen Milliardär George Soros geplant haben.

Dies geht aus einer Strafanzeige vom Montag gegen den Anführer der selbst erklärten Bürgerwehr United Constitutional Patriots hervor, die nahe der Grenze zu Mexiko Migrantenfamilien aus Zentralamerika festgesetzt hat. Der 69-jährige Milizenchef war am Wochenende in Sunland Park im Staat New Mexiko festgenommen worden.