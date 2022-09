Prognosen zur Parlamentswahl : Radikale Rechte um Giorgia Meloni vor Wahlsieg in Italien

Rom Das rechte Lager ist Prognosen zufolge in Italien klarer Favorit. Die rechtsradikalen Fratelli d'Italia sind die mit Abstand stärkste Kraft. Giorgia Meloni dürfte Italien mit dem Bündnis der rechten und konservativen Parteien einen harten Rechtsruck bringen - und Ungewissheit für Europa.

In Italien liegt das rechte Lager bei der Parlamentswahl deutlich vorne. Das Bündnis aus der rechtsradikalen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) von Giorgia Meloni, der rechtspopulistischen Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi komme auf bis zu 45 Prozent der Stimmen, meldete der Staatssender Rai unter Berufung auf Nachwahlbefragungen. Auf die sozialdemokratische Partito Democratico des früheren Regierungschefs Enrico Letta entfielen bis zu 29,5 Prozent der Stimmen. Damit dürfte die 45-jährige Meloni die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Italiens werden.

Dennoch blicken Teile der EU sorgenvoll in Richtung Italien - auch angesichts des Ukraine-Kriegs, in dem die Mitgliedsstaaten um Einigkeit ringen. Meloni betont zwar stets ihre Unterstützung für das von Russland angegriffene Land, und sie gilt außenpolitisch als prowestlich sowie als Befürworterin der Nato. Jedoch ist sie auch bekannt für ihre Kritik an den Institutionen in Brüssel. Ihr Verbündeter, Lega-Chef Salvini, zweifelt öffentlich außerdem die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland an und macht die EU so mitverantwortlich für die dramatisch gestiegenen Energiekosten.