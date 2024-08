Rechtsextreme Krawalle in Großbritannien Britische Regierung beruft Krisenstab ein

In der Nacht darauf brannte es dann in zehn weiteren Städten des Königsreichs. In Hull, Liverpool, Manchester, Leeds, Bristol, Stoke-on-Trent, Blackpool, Nottingham, Portsmouth und Belfast versammelten sich die Hass-Touristen. Straßenpflaster wurden aufgerissen, um an Wurfgeschosse zu kommen, es wurden Autos abgefackelt, Läden geplündert und Polizisten angegriffen. Steine, Ziegel, Feuerwerkskörper und selbst in Brand gesetzte Mülltonnen wurden auf die Sicherheitskräfte geschleudert. Hotels, in denen Asylsuchende untergebracht sind, wurden ebenso zur Zielscheibe wie muslimische Gotteshäuser. Am späten Sonntagabend wurden Unterkünfte für Asylbewerber in Tamworth und Rotherham zur Zielscheibe. Man hörte Parolen wie „Wir wollen unser Land zurück“ oder „England für immer“. In Liverpool kam es zu einer Gegendemonstration von Anwohnern, die skandierten: „Flüchtlinge sind hier willkommen“ und „Nazi-Abschaum, runter von unseren Straßen“. Im Stadtteil Walton ging eine Bücherei in Flammen auf, und als die Feuerwehr kam, wurde sie von den Randalierern angegriffen.