Opposition gegen Immigranten Rechtsextreme Gruppen in Frankreich nehmen Bürgermeister ins Visier

Mittlerweile zeichnet sich ein neuer möglicher Spannungsherd ab. In den vergangenen Wochen haben französische Bauern Proteste in verschiedenen Teilen des Landes veranstaltet, sie fordern bessere Bezahlung und weniger bürokratische Hemmnisse, insbesondere seitens der EU. Die Landwirte sind die Verkörperung von „la France profonde“, der Kern dessen, was Frankreich französisch macht - und was die extreme Rechte nach eigener Darstellung repräsentiert. Aktivisten nutzen die Gelegenheit. Kleine Gruppen von Extremisten, einige davon mit Schlagringen, tauchten im Januar bei einer der Bauern-Demonstrationen in der südlichen Stadt Montpellier auf.