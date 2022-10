Neue Regierung in Italien : Rechte Meloni und ihr Kabinett vereidigt

Rom Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird die italienische Regierung von Rechtsradikalen angeführt: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia ist im Amt.

Giorgia Meloni ist am Samstag als neue Ministerpräsidentin Italiens vereidigt worden. Vor Staatspräsident Sergio Mattarella legte die 45-Jährige im Quirinalspalast in Rom ihren Amtseid ab - und wurde damit zur ersten rechtsextremen Regierungschefin in dem Land seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie ist zugleich die erste Frau, die dieses Amt in Italien innehat.