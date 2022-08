Deutliches Ergebnis : US-Bundesstaat Kansas stimmt für Recht auf Abtreibung

Am letzten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe bildete sich eine lange Schlange von Wählern um das historische Gerichtsgebäude von Sedgwick County in Wichita, Kansas. Foto: dpa/Travis Heying

Washington Der Oberste US-Gerichtshof hat Ende Juni das bestehende Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt. Die Gesetzgebung liegt nun bei den Bundestaaten. Die Bevölkerung in Kansas hat jetzt klar für das Recht darauf gestimmt. Die Abstimmung gilt als Indikator für den Ausgang weiterer Wahlen in den USA.

Im US-Bundesstaat Kansas haben sich die Wählerinnen und Wähler am Dienstag (Ortszeit) für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Bei dem Referendum in dem drei Millionen Einwohner zählenden Staat ging es um die Frage, ob das in der Verfassung von Kansas garantierte Recht auf Schwangerschaftsabbruch gestrichen werden soll. Wie örtliche Medien mehrere Stunden nach dem Schließen der Wahllokale meldeten, stimmten rund 60 Prozent für die Beibehaltung des Paragrafen.