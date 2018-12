Geplante Militäroffensive: Erdogan will Kurdenmiliz in Nordsyrien "loswerden"

Erdogan will Kurdenmiliz in Nordsyrien "loswerden"

Istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich erneut entschlossen gezeigt, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien "loszuwerden". Zudem deutete Erdogan die Möglichkeit einer Einigung mit den USA an.

Erdogan hatte am Freitag mit Trump telefoniert und dabei eine "effizientere" Kooperation in Nordsyrien vereinbart. Das Telefonat erfolgte zwei Tage nach einer Rede Erdogans, in der er gedroht hatte, "in einigen Tagen" eine neue Offensive gegen die YPG östlich des Euphrat zu starten. Am Montag warnte Erdogan nun, eine Offensive könne "jeden Moment" beginnen, doch deutete er die Möglichkeit einer Einigung mit den USA an.