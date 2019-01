Streit über EU-Austritt: Premier Theresa May entgeht Brexit-Ultimatum

London Die Rebellion der Hinterbänkler ist vertagt. Das britische Unterhaus konnte sich auf keinen klaren Brexit-Kurs einigen. Insbesondere eine Verschiebung des Brexit erhielt keine Mehrheit. Die Premierministerin will jetzt mit der EU die Irland-Lösung nachverhandeln.

Nachdem Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Deal vor zwei Wochen eine deutliche Abstimmungsniederlage erlitten hatte, bekam das Haus Gelegenheit, mit einer Reihe von Änderungsanträgen über alternative Lösungen zu befinden. Der wichtigste darunter war der Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper. Er hätte die Premierministerin dazu verpflichtet, um eine Fristverlängerung in Brüssel nachzusuchen, sollte bis zum 26. Februar kein Austrittsvertrag angenommen werden. Damit wäre die Gefahr eines Chaos-Brexit nach dem 29. März erst einmal vom Tisch genommen worden. Doch das Haus lehnte Coopers Antrag knapp mit 321 zu 298 Stimmen ab. Theresa May darf aufatmen. Sie behält ihre stärkste Trumpfkarte, die Drohung mit dem Schreckensszenario eines No Deal, weiterhin in der Hand. Ein weiterer Antrag, der sich mit knapper Mehrheit gegen einen ungeregelten EU-Austritt aussprach, ist nicht bindend.