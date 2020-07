„Mehr weiße Menschen, übrigens“ : Trump spielt tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze herunter

Washington Rund zwei Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeikontrolle, hat US-Präsident Donald Trump das Problem tödlicher Polizeigewalt relativiert. Weiße seien laut Trump häufiger Opfer.

US-Präsident Donald Trump hat das Problem tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze in seinem Land heruntergespielt. Auf die Frage einer Reporterin, warum noch immer Afroamerikaner durch Beamte sterben würden, antwortete er am Dienstag: „Und weiße Menschen genau so. Was für eine furchtbare Frage, die da gestellt wird. Genauso geht es weißen Menschen. Mehr weiße Menschen, übrigens.“