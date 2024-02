Resolution gegen Rassismus San Francisco entschuldigt sich bei Schwarzen für Diskriminierung

In der Resolution wird die Stadtverwaltung aufgefordert, frühere diskriminierende politische Maßnahmen und Praktiken nicht zu wiederholen und sich zu „erheblichen kontinuierlichen, systemischen und programmatischen Investitionen“ in schwarze Gemeinden zu verpflichten. Der Anteil schwarzer Einwohner an der Gesamtbevölkerung San Franciscos beträgt weniger als sechs Prozent. Laut einer Zählung aus dem Jahr 2022 machen Schwarze jedoch 38 Prozent der Obdachlosen in San Francisco aus.