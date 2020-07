Rassismusdebatte in den USA : „Man kann nicht alles widerrufen“ - Trump verteidigt Konföderiertenfahne

Rassismusdebatte in den USA

Ein Mann trägt eine Konföderierten-Flagge, während er eine Straße entlang geht. Die Fahne erinnert an die einstigen Sklavenhalter im amerikanischen Süden, die sogenannten Konföderierten. Foto: dpa/Andre Teague

Washington In der Debatte um Polizeigewalt und Rassismus in den USA hat sich Präsident Donald Trump gegen kontrovers geäußert. Er verteidigte das Zeigen der Konföderiertenfahne, die als Rassismus-Symbol gilt.

US-Präsident Donald Trump hat sich ablehnend zu Plänen des Verteidigungsministeriums geäußert, nach Offizieren der Südstaaten benannte Militärstützpunkte umzubenennen. Eine Initative dazu ist eine Konsequenz aus dem Tod des Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten. „Es ist mir egal, was das Militär sagt“, erklärte Trump in einem Interview des Fernsehsenders Fox am Sonntag.