Rassismus in den USA : Zweiter Todestag von Georg Floyd – Biden will strengere Regeln für Polizei

Ein Plakat mit einem Bild von George Floyd hängt an dem Zaun vor einem Regierungsgebäude von Hennepin County in den USA. Foto: dpa/Jim Mone

Washington Vor zwei Jahren wurde der unbewaffnete Afroamerikaner George Floyd bei seiner Festnahme in Minneapolis getötet. Ein weißer Beamter drückte sein Knie minutenlang auf Floyds Hals, während dieser fleht, ihn atmen zu lassen. US-Präsident Joe Biden plant nun eine nationale Datenbank für polizeiliches Fehlverhalten und will bestimmte Würgegriffe der Bundespolizei verbieten.

Zwei Jahre nach dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd will US-Präsident Joe Biden strengere Regeln für die Bundespolizei durchsetzen. Damit solle auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheitskräfte erhöht werden, sagte ein Regierungsvertreter am Dienstagabend (Ortszeit). Biden wolle an diesem Mittwoch im Weißen Haus einen entsprechenden Erlass unterzeichnen - es werden auch Angehörige von George Floyd in der Regierungszentrale in Washington erwartet. Die neuen Regeln betreffen dem Weißen Haus zufolge mehr als 100 000 Bundespolizistinnen und -polizisten.