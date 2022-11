Standards werden geprüft AP entlässt Reporter nach Falschmeldung zu Raketeneinschlag in Polen

Die Nachrichtenagentur Associated Press hat nach einem groben Fehler in der Berichterstattung über den tödlichen Raketeneinschlag in Polen ihren Reporter James LaPorta entlassen. Außerdem prüft sie ihre Standards bei der Verwendung anonymer Quellen. „Wir prüfen alle schwerwiegenden Fehler, die gemacht werden, sagte AP-Chefredakteurin Julie Pace. „Falls wir unseren Standards nicht gerecht werden, haben wir keine andere Wahl, als zu handeln. Das Vertrauen in die AP und das Vertrauen in unsere Berichterstattung stehen an erster Stelle.“