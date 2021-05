Am Dienstagmorgen gab es Anzeichen einer möglichen Deeskalation. Beim Morgengebet in der Al-Aksa-Moschee gab es keine Zusammenstöße. Israel hatte seine Polizeipräsenz offenbar eingeschränkt. Ein Amateur-Video zeigten Gläubige, die zu Tempelberg zogen und in Sprechchören ankündigten, Blut und Seele für die Al-Aksa-Moschee zu opfern.