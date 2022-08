Nahostkonflikt : Raketenalarm im Zentrum von Tel Aviv – dumpfe Explosionen

Strandbesucher gehen in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv in Deckung, nachdem Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Tel Aviv Zwei Tage nach Beginn der israelischen Militäroperation im Gazastreifen gab es am Sonntagabend auch in Tel Aviv Raketenalarm. Es seien dumpfe Explosionen zu hören gewesen. Am Sonntagmorgen hatten auch in Jerusalem die Sirenen geheult.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv haben am Sonntagabend Alarmsirenen geheult. Einwohner der Stadt am Mittelmeer eilten in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören. Es war der erste Alarm dieser Art im Stadtzentrum seit Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen am Freitag. Zuletzt hatte es im vergangenen Jahr Raketenangriffe auf Tel Aviv gegeben.

Das israelische Militär hatte am Freitag die Militäraktion „Morgengrauen“ mit Luftangriffen gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Seitdem haben militante Palästinenser nach Militärangaben hunderte von Raketen auf israelische Ortschaften gefeuert. Seit Freitag starben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 30 Menschen, mindestens 275 seien verletzt worden.

(bora/dpa)