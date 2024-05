Berichte von Rettungskräften und Augenzeugen Dutzende Tote bei erneuten Angriffen auf Rafah

Israel führt nach eigenen Angaben begrenzte Einsätze im östlichen Rafah an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten durch. Anwohner berichteten jedoch auch von schwerem Bombardement in der Nacht zum Dienstag in den westlichen Teilen von Rafah. „Es war eine Nacht des Grauens“, sagte Abdel-Rahman Abu Ismail, ein Palästinenser aus der Stadt Gaza, der seit Dezember in Tal al-Sultan Zuflucht suchte. Er habe in der Nacht und bis in den Dienstagmorgen hinein ständig Explosionen gehört, während Kampfjets und Drohnen über das Gebiet geflogen seien.