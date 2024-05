Resolutionsentwurf Algerien schlägt UN-Resolution zur „Beendigung des Tötens in Rafah“ vor

Algerien hat einen Entwurf für eine Resolution im UN-Sicherheitsrat in Umlauf gebracht, in dem eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und ein Ende der israelischen Militäroffensive in der südlichen Stadt Rafah gefordert wird. Der Entwurf, in dessen Besitz die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch gelangte, sieht vor, dass die Waffenruhe von allen Parteien eingehalten wird. Daneben wird eine Freilassung aller Geiseln gefordert, die beim Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober verschleppt wurden.